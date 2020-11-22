Son dakika haberi: Samsun'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi: Samsun'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

22.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:00
Son dakika haberi: Samsun'da çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Selyeri Mahallesi Şehit Mesut Caddesi'nde oturan Özkan Saka, çamura saplanan ineği için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Halatla vince bağladıkları ineği yaklaşık bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden kurtaran ekipler, sahibine teslim etti.

Büyük sevinç yaşayan ineğin sahibi Saka, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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