Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi silahla yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi silahla yaralandı

Son dakika haberi: Samsun'da bir kişi silahla yaralandı
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y, Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta karşılaştığı Uğur D'ye aralarında çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş etti.

Karnından vurulan Uğur D, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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