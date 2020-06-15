Son dakika haberi... Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Son dakika haberi... Samsun'da kavga eden 2 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

Samsun'da kavga eden 2 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (32) ile E.K. (33) arasında kavga çıktı. Kavgada her iki kişi de birbirlerini bıçakla yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

İfadesi alınan E.K. serbest bırakılırken, tedavisinin ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA