Son dakika haberi! Samsun'da başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Samsun'da başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 4 kişi yaralandı

26.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:39
Son dakika haberi! Samsun'da başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da başkasının yerine ehliyet için yapılan motorlu taşıt sınavına girmeye çalışan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da başkasının yerine ehliyet için yapılan motorlu taşıt sınavına girmeye çalışan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektronik ortamda yapılacak olan E sınıfı ehliyet için motorlu taşıt sınavına 4 ayrı kişi yerine girmeye çalışan ve akraba olan S.Y.(32), M.Z.Y.(19), Z.Y.(20) ve H.Y.(34) sınav bina sorumlusunun tespiti sonucu yakayı ele verdi. Daha önce de yine aynı şekilde sınavlara girdikleri ortaya çıkan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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