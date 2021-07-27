Son dakika haberi... Samsun'da barda silahlı saldırı: 2 ölü
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Son dakika haberi... Samsun'da barda silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika haberi... Samsun'da barda silahlı saldırı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da bir barda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir barda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bardaki silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde 9 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Yaşar M. (29) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haberi... Samsun'da barda silahlı saldırı: 2 ölü
Son dakika haberi... Samsun'da barda silahlı saldırı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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