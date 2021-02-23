Son dakika haberi | Samsun'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
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Son dakika haberi | Samsun'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

23.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:42
Son dakika haberi | Samsun'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Karkucak Mahallesi Eğrek mevkisinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti.

Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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