SAMSUN (İHA) - - Samsun'da ateşlenen bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da kar yağışı nedeniyle yolun kapandığı kırsal mahallede hastalanan bebeğe ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi. Bebek, kar küreme yapan iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa yetiştirildi.

Kar kalınlığının 1.5 metreyi bulduğu Alaçam ilçesi Yukarısırganlı Mahallesi'nde bir bebeğin hastalandığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Vaka için görevlendirilen ambulans kar nedeniyle yolları kapalı olan mahalleye ulaşamadı. Ekiplerin zamanla yarışı başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri mahalle yolunun açılması için sevk edildi. İş makineleri yolun açılması için yoğun çaba sarf etti ve çalışmalar sonunda ateşlenen 2 yaşındaki bebeğe ulaşıldı.

Bebek ve ailesi iş makinesine alınarak Kızlan bölgesindeki ambulansa yetiştirildi.