Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı
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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

14.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:53
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) katkılarıyla, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla 07-14 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulamalar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan şüpheli 5, yaralama suçundan şüpheli 11, hırsızlık suçundan şüpheli 6 olmak üzere değişik suçlardan aranan toplam 58 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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