Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı
14.12.2020 12:38 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:53
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişinin yakalandığı bildirildi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişinin yakalandığı bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) katkılarıyla, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla 07-14 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulamalar yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan şüpheli 5, yaralama suçundan şüpheli 11, hırsızlık suçundan şüpheli 6 olmak üzere değişik suçlardan aranan toplam 58 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü