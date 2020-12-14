Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT) katkılarıyla, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla 07-14 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulamalar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan şüpheli 5, yaralama suçundan şüpheli 11, hırsızlık suçundan şüpheli 6 olmak üzere değişik suçlardan aranan toplam 58 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü