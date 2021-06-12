Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde oturan Hakan Öktem'e ait kedi, 8'inci kattan apartman boşluğuna düştü. Kedisini kurtaramayan Öktem, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlıklı olduğu görülen kedi, sahibine teslim edildi.

Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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