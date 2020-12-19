Son dakika haberi! Samsun'da ambulans şoförü korona virüsten hayatını kaybetti
19.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:59
Son dakika haber: Samsun'da 112'de görev yapan ambulans şoförü yakalandığı korona virüs hastalığından hayatını kaybetti.
Samsun'da 112'de görev yapan ambulans şoförü yakalandığı korona virüs hastalığından hayatını kaybetti.
Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği Çarşamba 112 İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yapan Sefa Ataseven, Covid-19 teşhisiyle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ataseven yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sefa Ataseven'nin yarın saat 11.00'de Çarşamba ilçesindeki Beylerce Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı