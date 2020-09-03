Son dakika haberi | Samsun'da alacak verecek kavgası: 1 ölü
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Son dakika haberi | Samsun'da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle evinde öldürüldü.

Son dakika haberi | Samsun'da alacak verecek kavgası: 1 ölü
03.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:24

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle evinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Veyis Bıçak (77), alacağı için Yenidüzce Mahallesi'nde Recep Kumlar'ın evine gitti.

Aralarında çıkan tartışma sonucu Kumlar, evinin penceresinden avluda bulunan Bıçak'a tüfekle ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Bıçak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bıçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bıçak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Recep Kumlar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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