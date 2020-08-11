Son dakika haberi | Samsun'da açık sahne etkinlikleri ertelendi Gelen son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık sahne etkinliklerinin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık sahne etkinliklerinin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek açık sahne etkinliklerini yaşanan salgın nedeniyle ertelediklerini duyurdu.

Yaşanan salgın nedeni ile yeni koşullara uygun projeler oluşturduklarını ve çalışmaları bu yönde sürdürdüklerini belirten Akdin, "Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal mesafe kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirmeyi planladığımız açık sahne etkinliklerimizi normalleşme sürecinde artan vaka sayılarından dolayı askıya aldık. Başta ilçe konserlerimiz olmak üzere Batıpark gösterileri, açık sahne organizasyonlarını normalleşmeye geçilinceye kadar erleme kararı aldık." dedi.

Akdin, Kovid-19 süreci bittiğinde Samsun halkını büyük ve nitelikli etkinliklerle buluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA