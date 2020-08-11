Son dakika haberi... Samsun'da 8.kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da 8. kattan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da 8. kattan düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Ertan Dursun, 8. kattan düşerek ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ertan Dursun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İHA