Son dakika haberi: Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı
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Son dakika haberi: Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberi: Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada, İstanbul'dan kargo yolu ile uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alındı. Bilgi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, şüpheli M.G.'yi 7 bin 336 kapsül sentetik ecza ile yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Samsun'da 7 bin 336 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
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