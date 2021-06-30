5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
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5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da teyzesini ziyarete gittiği 5'inci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi Berkay Kalafat, (22) kurtarılamadı.

SAMSUN'da teyzesini ziyarete gittiği 5'inci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek düşen ve ağır yaralanan üniversite öğrencisi Berkay Kalafat, (22) kurtarılamadı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencisi Berkay Kalafat, ziyaret için teyzesinin evine geldi. Kalafat, 10 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairenin balkonundan, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalafat'ı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Kalafat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kalafat'ın önce telefonunun ardından da kendisinin düştüğünü belirledi. Kalafat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI
5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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