Son dakika haberi: Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında teğmen yaralandı
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Son dakika haberi: Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında teğmen yaralandı

12.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:27
Son dakika haberi: Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında teğmen yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biri tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde biri tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ünal Şiş'in kullandığı 55 AOD 28 plakalı tır, Samsun Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Oğuzhan Saraç (24) idaresindeki 55 SR 078 plakalı otomobil ve Celal Güven yönetimindeki 55 BBK 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Saraç'ın Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında teğmen olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Saraç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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