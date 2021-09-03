Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı 'intikam için' yakanlar yakalandı

Kimse böyle bir şey beklemiyordu! Bayrağa sarılı halde salona girince gözyaşları sel oldu

Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı 'intikam için' yakanlar yakalandı Samsun'da 2 kişinin bodyguard tarafından öldürüldüğü barı 'intikam için' yaktıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 2 kişinin öldürüldüğü barı 'intikam için' yakanlar yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 2 kişinin bodyguard tarafından öldürüldüğü barı 'intikam için' yaktıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz gecesi barda çıkan kavgada barda görevli bodyguard Yaşar M.'nin silahlı saldırısına uğrayan müşterilerden Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt hayatlarını kaybetti. Olaydan sonra yakalanan Yaşar M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın olduğu barda isim değişikliğine gidilerek yeni adı ile yarın açılış yapmak için hazırlık sürerken, önceki gece ateşe verilerek yakıldı. Alevler bir anda barın her yanını sardı ve bardan geriye enkaz kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangından barın bitişiğinde bulunan restoran da zarar gördü.

Polis kent güvenlik sistemi kameralarından da destek alarak kundakçıların izini sürdü. Kundaklama olayını yapıp ticari taksiye binen 2 kişinin Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gidip üzerlerindeki kıyafetleri otogarın karşısındaki çöp konteynerine attığını belirledi. Daha sonra yapılan araştırmada S.İ.K. ve Ö.B.D.adlı kundakçıların otogardan ticari bir taksi ile Amasya'nın Merzifon ilçesine gittikleri tespit edildi. Merzifon'da yakalanan S.İ.K. ve Ö.B.D. Samsun'a getirildi. Şüphelilerin barı arkadaşları öldürüldüğü için intikam amacıyla benzinle yaktıkları öğrenildi.

Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay