Son dakika haberi: Samsun'da 123 noktada 520 polisle "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapılacak
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Son dakika haberi: Samsun'da 123 noktada 520 polisle "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapılacak

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Samsun'da 123 noktada 520 polisle 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması yapılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde kırmızı çizgi hazırlıkları başladı.

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Samsun'da, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde kırmızı çizgi hazırlıkları başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer, zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla 30 Mart Salı günü Türkiye genelinde saat 13.00'te eş zamanlı olarak devletin tüm unsurları ile "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" ana temalı farkındalık eylemi gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu etkinlikler kapsamında trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacına yönelik etkinliğin kent merkezinde 123 noktada 520 personel tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

İl protokolünün katılımıyla etkinliğin halkın yoğun olarak kullandığı İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ziraat Bankası önü yaya geçidinde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, "Etkinlik çerçevesinde yaya geçidinde ortadaki beyaz şerit valilerimiz, kaymakamlarımız ve diğer katılımcılar tarafından sembolik olarak kırmızıya boyanacaktır. Başta Sayın Valimiz Zülkif Dağlı olmak üzere il protokolü ve personelimiz tarafından vatandaşlarımıza yaya önceliği temalı çeşitli promosyon ürünlerinin dağıtımı yapılacaktır. Bu etkinlikler kapsamında il genelinde personelimiz tarafından vatandaşlarımıza konu ile ilgili hazırlanan el broşürleri dağıtılacak olup bu uygulama yıl boyunca devam ettirilecektir. İl genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktalarda billboardlara asılacak görseller ile kamu kurum ve kuruluşlarına asılacak afişler vasıtasıyla vatandaşlarımız bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Ankara yolu Maliye uygulama noktasında bulunan yaşam tünelinde yaya güvenliğine yönelik hazırlanan videoların sunumu yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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