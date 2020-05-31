Son dakika haberi... Samsun'da 1 kilo bonzai ve bin 500 sentetik hap ele geçti
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Son dakika haberi... Samsun'da 1 kilo bonzai ve bin 500 sentetik hap ele geçti

Son dakika habere göre SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde dün yaşanan 2 olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika haberi... Samsun'da 1 kilo bonzai ve bin 500 sentetik hap ele geçti
31.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:10

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ve İlkadım ilçelerinde dün yaşanan 2 olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi edinilen ikamette yapılan aramada 1 kilo 60,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 32 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 TL para ele geçirildi. İkamette bulunan ve konu ile ilgisi olduğu tespit edilen toplamda 5 şahıs yakalandı. 2 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi. 3 şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde ise durumundan şüphelenilen bir araç durduran ekipler, yapılan aramada bin 512 adet sentetik ecza hap elde etti. Araç içerisinde bulunan 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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