Son dakika haberi | Samsun Büyükşehir Belediyesinin Vezirköprü'deki yatırımları Son dakika gelişmesine göre Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesine Merkez İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi inşa ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesine Merkez İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vezirköprü ilçesinin içme suyunun daha kaliteli hale getirilmesi için 12 milyon liralık yatırım ile yeni tesis yapılıyor.

İlçeye bağlı Abdulgani, Atatürk, Bahçelievler, Çanaklı, Çayırbaşı, Cumhuriyet, Değirmenbaşı, Esentepe, Beşpınar, Fazıl Ahmet Paşa, Hıdırlık, Kuruçay, Mehmet Paşa, Nalbantlı, Ortacami, Tabakhane, Taşkale, Tikenli, Yenimahalle ve Yeşilada mahallelerini kapsayan proje tamamlandığında saniyede 105 litre su temin edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni tesisin yapımı ile birlikte Vezirköprü'de içme suyu sorununun çözüleceğini aktardı.

Halka verilen sözlerin tutulduğuna işaret eden Demir, "Vatandaşımızın kaliteli hizmet alması için çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz. Yapacağımız arıtma tesisi ile içme suyunun kalitesi daha da artacak. Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için de gece gündüz çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz sahadalar. Planlanan projeler tek tek tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kanyon kafeterya hizmete açıldı

Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nu ziyaret eden vatandaşların yiyecek, içecek ve dinleme ihtiyaçlarını karşılamaları için Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanyon Kafe ve Restoran inşa edildi.

Anakent Turizm Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih Karaçor, basın mensuplarına, doğal güzelliği ile kanyonun vatandaşlara doyumsuz bir manzara sunduğunu belirterek, "Kanyona gezmek için gelen yerli ve yabancı turistlerimizin özellikle Samsunum-3 gemimiz ile kanyon gezisi yanında yeme içme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak inşa ettiğimiz için tesisimizi hizmete açtık." dedi.

Kaynak: AA