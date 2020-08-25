Son dakika haberi! Samsun Büyükşehir Belediyesinden sel bölgesine yardım
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Son dakika haberi! Samsun Büyükşehir Belediyesinden sel bölgesine yardım

Son dakika gündem haberi: Samsun Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen Giresun'daki çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye iş makineleri ve ekiplerini sevk etti.

Son dakika haberi! Samsun Büyükşehir Belediyesinden sel bölgesine yardım
25.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:54

Samsun Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen Giresun'daki çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye iş makineleri ve ekiplerini sevk etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, selin vurduğu Giresun'a destek istenmesi nedeniyle ekiplerin ilk andan itibaren bölgeye ulaştığını belirtti.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak iş makinelerimizle, teknik personelimizle orada bulunuyoruz. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde hafta sonu şiddetli yağış sonucu yaşanan su baskınları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için de ayrı bir ekibin görevlendirildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bölgemizde can kaybı olmaması tek tesellimiz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında sahada çalışıyorlar. İlçelerimizin bütün içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, şebeke suyu bundan daha büyük ölçekli yağmurlara da yeterli olacak şekilde yapılacak. Altyapı ve üst yapısıyla Samsun'u en iyi şekilde geleceğe taşıyacağız. Altyapılarımız tamamlandığında bir daha Allah'ın izniyle böyle sorunlarla karşılaşmayacağız."

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Kaynak: AA

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