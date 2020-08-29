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Son dakika haberi | ŞAMPİYON YÜZÜCÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARTAL SAHİLİ'NE TRAMPLEN KURDU

Son dakika haberi... Orhan Uygun, koronavirüs nedeniyle Türkiye şampiyonu öğrencileriyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın yardımıyla Kartal Sahili'nde 3 metre yüksekliğinde 50 bin liraya tramplen kurdu.

29.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:42

Orhan Uygun, koronavirüs nedeniyle Türkiye şampiyonu öğrencileriyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın yardımıyla Kartal Sahili'nde 3 metre yüksekliğinde 50 bin liraya tramplen kurdu.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİİSTANBUL,(DHA)- Olimpik yüzme atlama branşında Türkiye adına madalyalar kazanan her yaştan çocuklardan oluşan yüzücüler, pandemi nedeniyle havuzda antrenmanlarına devam edemeyince hocalarının Kartal Sahili'nde kurduğu tramplen yardımıyla çalışmalarına devam ederek olimpiyatlara hazırlanıyor.

Yüzme Atlama Milli Takım Antrenörü ve Elit Spor Jimnastik Kulübü Kurucusu Orhan Uygun, koronavirüs nedeniyle Türkiye şampiyonu öğrencileriyle havuzda antrenman yapamayınca Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'nın yardımıyla Kartal Sahili'nde 3 metre yüksekliğinde 50 bin liraya tramplen kurdu. Olimpik bir branş olan Tramplen kule atlama dalında Türkiye adına madalyalar kazanan her yaştan çocuklardan oluşan yüzücüler, sahilde antrenmanlarını düzenli bir şekilde yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor. Yarışmalara İstanbul'dan katılan tek spor kulübü olduklarını belirten Orhan Uygun, antrenman yaptıkları iskelenin iyileştirilmesi için yetkilerden yardım istedi.

BEN BURADA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU BİLE YETİŞTİRECEĞİM

Uygun, Pandemi nedeniyle şampiyon çocuklarımıza burada antrenman yaptırmak zorunda kaldık. Çünkü havuzda sınırlı antrenmanlarımız oluyor. Hatta bazı dönemlerde kapandı. Çocuklar çok geride kalmasınlar diye ben de milli takım antrenörü olarak çareyi denizde buldum. Mükemmel bir deniz havası var. Ben özellikle federasyona çok teşekkür ediyorum. Bize bir tramplen verdiler. O trampleni burada kurduk. Çocuklarımızın geri kalmaması için burada antrenman yaptırıyoruz. Buradan Kadıköy'e kadar bir inceleme yaptım. Atlama yapılacak en uygun yer burası. Deniz 6-7 metre çok mükemmel bir yer. Ama iskelemiz eski, 50 yıllık bir iskele. Yetkililer burayı kapatıp beton haline getirip atlama yeri yaparsa mükemmel olur çocuklara. Ben burada olimpiyat şampiyonu bile yetiştireceğim. Bana güvensinler. Özellikle Spor Bakanımıza sesleniyorum. Bana inansınlar bana destek versinler dedi.

İMKANLARIMIZ OLDUĞU SÜRECE DAHA FAZLA MADALYA GETİRECEĞİZ

Sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Çınar Uygun ise 3 yıldır atlama yapıyorum. Ama İstanbul'da atlama havuzu olmadığı için ve pandemi nedeniyle buraya tramplen kurduk. Normalde bizim havuzlarda antrenmanlarımız 1 saat sürüyordu ama burada daha fazla antrenman yapabiliyoruz. Devletten daha fazla yardım bekliyoruz. İmkanlarımız olduğu sürece daha fazla madalya getireceğiz diye konuştu.

BİZ ÇOK HEVESLİ BİR ŞEKİLDE GELDİK

Sahilde antrenmanlara katılan en küçük şampiyon olan Mert Bağagil'in babası, Cem Bağagil, Yaklaşık 1 yıldır hocamızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle çalışmalarımız yarıda kaldı. Havuzlar açıldı ama biz güvenlik anlamında sıkıntılı olduğunu düşündüğümüzden devam edemiyoruz. Hocamız çözüm olarak Kartal Sahili'nde böyle bir imkan olduğunu söyledi. Biz çok hevesli bir şekilde geldik buralara. Ama geldiğimizde bazı şeylerin kısıtlı ve tam yeterli olmadığını gördük. Bu anlamda çalışmaları daha da desteklemek adına buranın yapılaşmasının tamamlanmasını rica ediyoruz. Çünkü gerçekten çok hevesli çocuklar var. İmkan verildiğinde başarıları yakalayacak çocuklarımız var. Bu anlamda biz yetkilerden destek vermelerini rica ediyoruz ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | ŞAMPİYON YÜZÜCÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARTAL SAHİLİ'NE TRAMPLEN KURDU

Kaynak: DHA

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