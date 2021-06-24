Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Atatürk, Kurtderesi ve Çiğdede mahallelerinde bulunan 3 adrese baskın düzenledi. Adreslerdeki aramada evlerin bahçesine ekilmiş toplam 47 kök Hint keneviri ile 1 kilo 275 gr kurutulmuş esrar tespit edildi. S.B. ve O.Y. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı