Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Atatürk, Kurtderesi ve Çiğdede mahallelerinde bulunan 3 adrese baskın düzenledi. Adreslerdeki aramada evlerin bahçesine ekilmiş toplam 47 kök Hint keneviri ile 1 kilo 275 gr kurutulmuş esrar tespit edildi. S.B. ve O.Y. gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberi! Samandağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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