Son dakika haberi! Samandağ'da otluk yangınını polisler söndürdü
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Son dakika haberi! Samandağ'da otluk yangınını polisler söndürdü

Son dakika haberi! Samandağ'da otluk yangınını polisler söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri otluk alanda çıkan yangını bahçeye sıçramadan söndürdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri otluk alanda çıkan yangını bahçeye sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan otluk alanda başlayan yangını fark eden polis ekipleri alevlere hortumla su tutarak müdahale etti. Yangın mandalina ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürüldü. - HATAY

Son dakika haberi! Samandağ'da otluk yangınını polisler söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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