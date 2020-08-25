Son dakika haberi... Samandağ'da kamışlık yangını
Son dakika 3. sayfa haberine göre Samandağ'da kamışlık yangını Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
25.08.2020 23:56 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:00
Samandağ'da kamışlık yangını
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Liman Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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Kaynak: İHA