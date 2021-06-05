Son dakika haberi! Samandağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Samandağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Samandağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 eve düzenlenen operasyonda çok miktarda Hint keneviri ele geçirildi.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), KOM Timi, Olay Yeri İnceleme Timi ve Meydan Jandarma Karakolu Asayiş ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen Meydan ve Eriklikuyu Mahallesi'nde H.A., İ.A. ve E.Y. isimli şahısların evlerine baskın yaptı.

Baskında 50 cm. ile 350 cm. arasında değişen 118 kök ve 15 cm. ile 110 cm. arasında değişen 194 kök olmak üzere toplam 312 kök kenevir bitkisi ile 17.000 gr. uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli H.A., İ.A. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi! Samandağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Kadınları uyuşturucuya alıştırıp zorla fuhuş yaptıran çeteye baskın
Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Şiddet gördüğünü söyleyen kadın, 3 çocuğunun babasını tüfekle öldürdü
Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
Oyunda tanıştığı 16 yaşındaki kızı kaçıran evli adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Burak Sergen Fahriye Evcen
Spor Gervinho Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Samandağ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 13:33:16. #1.13#

title