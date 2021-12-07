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Son dakika haber: Samandağ'da yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samandağ'da yangın Samandağ'da çıkan bitki örtüsü yangını kürek yardımıyla söndürüldü Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından kürek yardımıyla söndürüldü.

HATAY (İHA) - Samandağ'da yangın

Samandağ'da çıkan bitki örtüsü yangını kürek yardımıyla söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından kürek yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir İtfaiye Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin bitki örtüsünün yandığı bölgeye yol olmayınca engebeli yollarda kürek yardımıyla yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

Son dakika haber: Samandağ'da yangın

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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