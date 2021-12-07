Son dakika haber: Samandağ'da yangın

HATAY (İHA) - Samandağ'da yangın

Samandağ'da çıkan bitki örtüsü yangını kürek yardımıyla söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bitki örtüsü yangını itfaiye ekipleri tarafından kürek yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde bitki örtüsünün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir İtfaiye Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin bitki örtüsünün yandığı bölgeye yol olmayınca engebeli yollarda kürek yardımıyla yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.