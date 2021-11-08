ERZİNCAN (İHA) - Saman yüklü tırda yangın paniği

ERZİNCAN - Erzincan'da saman yüklü tırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gazi Yiğit idaresindeki 19 LK 583 plakalı saman yüklü tırda balatadan kaynaklı olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Dorsesinde 25 ton saman bulunan tırdaki yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.