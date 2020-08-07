Son dakika haberi... Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı
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Son dakika haberi... Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı

Gelen son dakika haberine göre Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü bir TIR'ın alt geçide sıkışması sonucu samanlar yola saçıldı.

Son dakika haberi... Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı
07.08.2020 01:04 | Son Güncelleme: 07.08.2020 01:39

Saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı, samanlar yola saçıldı
İZMİR'in Konak ilçesinde, seyir halindeki saman yüklü bir TIR'ın alt geçide sıkışması sonucu samanlar yola saçıldı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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