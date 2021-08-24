Saman balyası yüklü tırda yangın
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Saman balyası yüklü tırda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Saman balyası yüklü tırda yangın Kırşehir'de saman yüklü tırda yangın çıktı.

Saman balyası yüklü tırda yangın

KIRŞEHİR - Kırşehir'de saman yüklü tırda yangın çıktı.

Kayseri-Ankara karayolu Kırşehir Kaman ilçesi yol ayrımı mevkiinde saman balyası yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler kısa sürede tırın her yerini kapladı. Tır şoförü alevler büyümeden aracı terk ederek yanmaktan son anda kurtuldu.

Kırşehir şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Saman balyası yüklü tırda yangın
Saman balyası yüklü tırda yangın
Saman balyası yüklü tırda yangın
Saman balyası yüklü tırda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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