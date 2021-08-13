Son dakika haberi! Saman balyası yüklü römorkun üzerinden yere düşen çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Saman balyası yüklü römorkun üzerinden yere düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Saman balyası yüklü römorkun üzerinden yere düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkunun üstünde yolculuk yaparken yere düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da saman balyası yüklü traktör römorkunun üstünde yolculuk yaparken yere düşerek ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya Merkez Enne İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökhan Tomruk, tarladan traktör römorkuna yüklenen saman balyaları üstünde yolculuk yaptığı esnada balyaların üzerinden yere düşerek ağır yaralandı. Tomruk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ezgi Mola Yusuf Güney Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Saman balyası yüklü römorkun üzerinden yere düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 20:18:27. #1.14#

title