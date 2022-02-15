Son dakika haberi! Şam'da askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Şam'da askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Şam'da askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin başkenti Şam'da askerleri taşıyan bir otobüse önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 11 asker yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da askerleri taşıyan bir otobüse önceden yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 11 asker yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan gümrük kavşağı yakınında askerlerin bulunduğu bir otobüse önceden yerleştirilen bomba infilak etti. Suriye medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre yerel saatle 07.25'te meydana gelen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 11 asker de yaralandı. - ŞAM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Suriye, Asker, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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