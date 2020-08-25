Son dakika haberi... Salgında fındık üreticisi makineyle hasada yöneldi Son dakika gündem haberi... TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle fındık hasat sezonunda doğu ve güneydoğudan gelen mevsimlik tarım işçilerinin geçen yıllara göre yarı yarıya azalması nedeniyle işçi bulamayan fındık üreticileri, hasat için yeni üretilen makineleri kullanmaya başladı.

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle fındık hasat sezonunda doğu ve güneydoğudan gelen mevsimlik tarım işçilerinin geçen yıllara göre yarı yarıya azalması nedeniyle işçi bulamayan fındık üreticileri, hasat için yeni üretilen makineleri kullanmaya başladı. Üreticiler bu sayede hem işçi masraflarını azalttılar hem de zamandan tasarruf ettiler.

Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına alırken özellikle bu yıl Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasat mevsimine denk gelmesi fındık üreticisini ilk günlerde zorladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Düzce'ye geçen yıllara göre daha az mevsimlik tarım işçisi gelince üreticiler fındık hasadı için işçi bulamadılar ve çareyi teknolojide aramaya başladılar. Fındık toplamak için üretilen ve evlerde kullanılan elektrikli süpürge mantığı ile yapılan 'fındık süpürgesi' üreticilerin oldukça işine yaradı. Özellikle işçi masrafından olduğu kadar zamandan da tasarruf ettiren makine sayesinde, fındık üreticileri olgunlaşan fındığın yere dökülmesini bekleyerek, daha çok verim alıyor.

'FINDIK SÜPERGESİ KULLANIYORUZ'Gölyaka ilçesinde fındık işçisi bulamadığı için fındık süpürgesini kullanan fındık üreticisi Bekir Mutlu, "Bu sene fındık hasadına işçi bulamadık. Virüs nedeniyle işçi gelmedi. Biz de bu yolu tercih ettik. Bununla birlikte hem dal eğme, hem işçiden tasarruf ve daha hızlı toplama için bu yöntemde çareyi bulduk. Daha hızlı olduğu gibi fındığın daldan düşmesini beklediğimiz için randıman daha yüksek oluyor. 2 dönümü 10 kişiyle toplayacağına, makineyle 2 saatte toplayabiliyorsun. 10 kişiye vereceğin para yerine bu makineyle 1 depo mazotla fındığı toplayabiliyoruz" dedi.'ÇİFTÇİMİZ KENDİ İMKANLARIYLA ÇÖZMEK ZORUNDA'Fındık süpürgesi makinesini üreten firmanın satış danışmanı Serkan Yiğit ise "Hem işçiye verilecek para cebimizde kalıyor. Hem zaman olarak verimli bir süreç ortaya çıkıyor. Makine üzerinde 10 beygirlik dizel motoru bulunan 25 metre hortumla emiş yapabilen, eğimli arazide de çalışabilen ve tek kişinin de çok rahatlıkla bahçe içerisinde çevirip istediği alana götürüp çalışmasına devam edebilen bir makinedir. Aslında Türkçe söylemek gerekirse evde hanımların kullandığı elektrik süpürgesinin büyüğünü yaptık. Bu sayede de çiftçimizin işini kolaylaştırmada önemli bir adım attık. Virüs nedeniyle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen işçi sayısının ciddi oranda azalmasından dolayı iş başa düştü. Çiftçimiz kendi imkanlarıyla çözmek zorunda. Dolayısıyla biz de makineyi çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Gayet iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz" dedi.Fındık süpürge makinesi, tarlada yere dökülen fındığı elektrik süpürgesi gibi içine çekerek makine üzerinde oluşturulan alanda çöplerinden ayırarak çuvala dolduruyor. Bu sayede büyük tarlalarda kısa sürede fındık toplanabiliyor.

Kaynak: DHA