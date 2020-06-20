Son dakika haberi... "Salgın riski ortadan kalkmış değil"
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Son dakika haberi... "Salgın riski ortadan kalkmış değil"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanımıza huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi, salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

20.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanımıza huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi, salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. İkincisi ise, Kontrollü Sosyal Hayat. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreni gerçekleştiriliyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve davetliler katıldı.

"SALGIN RİSKİ ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL"

Açılış töreninde konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bütün dünyayı aynı gündemde birleştiren Covid-19 salgını, liderliğinizde sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlığa yapılan yatırımın neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdi. Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir alt yapı ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusu, böyle zamanlarda en fazla ihtiyaç duyduğumuzdur. Bu vesileyle, insanımıza, huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi, salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. İkincisi ise, Kontrollü Sosyal Hayat. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz" dedi.

"Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak" diyen Bakan Koca, "Çok değerli insanlarımızı bizden alan bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz. Acil Durum Hastaneleri ile yeni bir vizyonla salgın, deprem ve afet durumlarına hazırlanıyoruz. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda Şehir Hastanelerini birer birer devreye sokarak sağlıkta yeni bir çığır açıyoruz" diye konuştu.

"30 YILLIK BİR MAZİYE SAHİP"

Koca, "Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Hastanesi, hastaneler zincirinin yeni ama özel bir halkasıdır. Üniversite ile Bakanlığımız arasında imzalanan bir protokolle, Bakanlığımıza devredilen ilk örnek olması bakımından birlikte kullanım modeline yeni bir vizyon katmaktadır. İstanbul'un Anadolu yakasında önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz Hastanemiz, 181 dönüm arazide kurulu. Kapalı alanı 113.000 metre kare. Marmara Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Hastanesi olarak inşa edilen hastane, 30 yıllık bir maziye sahip. Uzun seneler tamamlanamamış olması, günün hastane anlayışına uygun olarak yeniden tadilat ihtiyacı doğurmuştur. Bu arada, İSMEP kapsamında güçlendirmesi yapılarak 827 sismik izolatör ile depreme dayanıklı hale getirildi" dedi.

"535 YATAK VE 28 AMELİYATHANE İLE TAM KAPASİTEDE HİZMET VERECEK"

Tadilatının tamamlanmasını beklemeden, Covid-19 mücadelesi kapsamında kısmi açılışı yapılarak, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladığını belirten Koca, "Hastane tam olarak faaliyete geçtiğinde, 155 poliklinik, 60'ı yoğun bakım ve 304'ü tek yataklı oda olmak üzere toplamda 535 yatak ve 28 ameliyathane ile tam kapasitede hizmet verecektir. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor: Vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşması, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliğidir" şeklinde konuştu.

"Genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, büyüklerimizden aldığımız kültür, ilim ve irfanı; insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bırakmanın çabası içindeyiz" diyen Koca, "Bu güzide hastanemizde görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarımın, hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizin adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağına eminim. Üniversitemize ve başta İstanbullular olmak üzere, bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika haberi... 'Salgın riski ortadan kalkmış değil'

Kaynak: İHA

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