Son dakika haberi: 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada

AKYAKA, KARS (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, Bayram Hamal'ın tabancayla Özcan Emreoğlu'nu (44) öldürüp, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ile kavgayı ayırmaya çalışan Zihni Çelik'i (53) yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde, tarafların tekme tokat kavga ettiği anlar yer alıyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Bayram Hamal (39), 20 BH 434 plakalı otomobilliyle seyir halindeyken yolda husumetlisi tarım ürünleri pazarlaması işiyle uğraşan Özcan Emreoğlu ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu ve ayrı yaşadığı eşi F.H.'yi gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler tartıştı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan ve daha sonra bindiği taksi Kavaklıdere ilçesindeki yol kontrolünde jandarman tarafından durdurulan Hamal, gözaltına alındı. Hamal, jandarmadaki ifadesinde, "Ayrı yaşadığım eşim F.H. ile akrabam olan Ali Emreoğlu'nun ilişkisi var. Ali ve ağabeyini Akyaka'da gördüm. Aracımdan indikten sonra konuşmaya başladığım sırada hakarete uğradım. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kendimi korumak için silahımı kullandım" dediği belirtildi. Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tekme tokat kavga ettiği anlar yer alıyor.