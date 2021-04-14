Son dakika haberi! Sakarya Üniversitesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sakarya Üniversitesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Sakarya Üniversitesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı

Son dakika haberine göre Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, yeni bölüm, kamu üniversiteleri arasında bu alanda açılan "ilk" lisans bölümü olma özelliği taşıyor.

Bölüm mezunlarının katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılaması hedefleniyor.

Öte yandan SAÜ bünyesinde bulunan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve diğer akademik faaliyetler, üniversiteye bu alanda bilgi ve tecrübe birikimi kazandırdı.

Bu doğrultuda İslam İktisadı ve Finans bölümü, İSEFAM'ın gerçekleştirdiği faaliyetlerle desteklenecek ve gelen öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik zengin imkanlar sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mario Draghi Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sakarya Üniversitesinde İslam İktisadi ve Finans Bölümü açıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:26:37. #1.14#

title