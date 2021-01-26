Son dakika haberi | Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi (2)
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Son dakika haberi | Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi (2)

26.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:52
Son dakika haberi | Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi (2)

Son dakika gelişmesine göre SESİN NEDENİ SONİK PATLAMASakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi.

SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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