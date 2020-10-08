Son dakika haberi... Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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Son dakika haberi... Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

08.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:27
Son dakika haberi... Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika habere göre SAKARYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbe girişinin ardından yeniden yapılanmaya çalışan örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya merkezli Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta örgütün hücre evi olarak kullandığı belirlenen adreslere baskın yaptı. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i gözaltına alındı.


- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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