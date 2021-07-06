Son dakika haberi | Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi | Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, Adana, Ankara ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 2'si Irak, biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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