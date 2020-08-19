Son dakika haberi... SAKARYA Kazaya ramak kalan anlar araç kamerasına yansıdı Son dakika gelişmesine göre Kazaya ramak kalan anlar araç kamerasına yansıdıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinden seyir halinde olan araç ile hatalı sollama yapan otomobilin kafa kafaya çarpışmalarına ramak kaldığı anlar, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazaya ramak kalan anlar araç kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinden seyir halinde olan araç ile hatalı sollama yapan otomobilin kafa kafaya çarpışmalarına ramak kaldığı anlar, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynarca'dan Kandıra istikametine seyir halinde olan bir otomobil, Uğurlu Mahallesi yakınlarında karşı istikametten gelen 34 PU 2875 plakalı hatalı sollama yapan lüks otomobille karşı karşıya geldi. Her 2 sürücünün de durumu fark ederek son anda fren yapmasıyla olası bir trafik kazası önlenirken hatalı sollama yapan lüks otomobil sürücüsü, özür dileyerek yoluna devam etti.

Kaynak: DHA