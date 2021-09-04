Son dakika haberi | Sakarya'dan sel bölgesine destek ekip gönderildi
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Son dakika haberi | Sakarya'dan sel bölgesine destek ekip gönderildi

Son dakika haberi | Sakarya'dan sel bölgesine destek ekip gönderildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine destek ekip gönderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine destek ekip gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla afet bölgesine 2 kombi kanal, 3 ekip aracı ve 13 personeli gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilçede zarar gören atık su şebekesinin temizlenmesini, bakımını ve bağlantılarını yapacak.

Çalışmaların başında bizzat bulunmak üzere SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ile genel müdür yardımcıları ve daire başkanları da bölgeye gitti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yüce, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana devletin hızla bölgede yaraları sardığını belirtti.

Kendilerinin de ilk günden bu yana afet bölgesine desteklerini sürdürdüklerini aktaran Yüce, "Afet bölgesinde çalışan tüm görevlilere, gönüllülere kolaylıklar diler, bir kez daha sel felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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