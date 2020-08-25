Son dakika haberi: Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve oğlu T.K'nin evlerinin arkasında bulunan fındıklıkta 10 kilo 500 gram kubar esrar ile 37 kenevir bitkisi ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan baba oğulun jandarmadaki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA