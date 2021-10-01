Son dakika haberi! Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Son dakika haber: Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Tunatan Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilden birinin refüje çıkması yer aldı.

Erenler ilçesinde Şehit İlhan Aras ile Türbe caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada da yokuştan inen taksi ile otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kaydedildi.

Adapazarı ilçesinde ise Yeni Cami Bulvarı, Yenigün Sokak ve Yeğenler Caddesi'nin birleştiği kavşakta bir otomobilin yaya geçidinden geçen vatandaşın ayağını ezmesi kameraya yansıdı.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Umut Meraş Fatih Terim Gökhan Töre Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 14:31:36. #1.11#