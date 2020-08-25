Son dakika haberi! Sakarya'daki depo yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı (DRONE)
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Son dakika haberi! Sakarya'daki depo yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı (DRONE)

Son dakika haberleri: Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın mahallindeki soğutma çalışmaları sona erdi.

25.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:47

Sakarya'da bir marketin deposunda çıkan yangın mahallindeki soğutma çalışmaları sona erdi.

Serdivan ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda dün çıkan ve ve 5 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangınla ilgili çalışmalar devam etti.

Enkaza dönen depoda itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, kepçeler de yeniden alevlenme riskini ortadan kaldırmak amacıyla karma işlemi yaptı.

Ekipler, tamamen yanan malzemelerden zaman zaman dumanların yükseldiği alandaki soğutma çalışmalarını tamamladı.

Serdivan ilçesindeki bir marketin deposunda dün çıkan ve hızla büyümesi üzerine yakındaki dondurma işletmecisinin bahçesine de sıçrayan alevler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürülmüştü.

Depodaki yangının arka kısımda bulunan evler ve özel okula sıçramaması için de kepçe yardımıyla çalışma yürütülmüş ve bazı evler de boşaltılmıştı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 6 kişiden 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Son dakika haberi! Sakarya'daki depo yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı (DRONE)

Kaynak: AA

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