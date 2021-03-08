Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı

08.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:22
Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Geyve ilçesi daha önce çok sayıda vaka tespit edilince yarısı karantinaya alınan İhsaniye Mahallesi, pozitiflerin bulunduğu ve karantinada olan hane sayısı 8'e çıkınca giriş-çıkışlara tamamen kapatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi daha önce çok sayıda vaka tespit edilince yarısı karantinaya alınan İhsaniye Mahallesi, pozitiflerin bulunduğu ve karantinada olan hane sayısı 8'e çıkınca giriş-çıkışlara tamamen kapatıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatlarıyla kent genelinde karantina uygulamaları sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Geyve ilçesinde bulunan İhsaniye Mahallesi'nde bir kişiye yapılan hasta ziyareti sonrasında pozitif vakalar çıkınca karantina uygulanmıştı. İlk olarak yarısı karantinaya alınan mahalle, pozitif vakaların tespit edildiği hane sayısı çoğalınca tamamen kapatıldı. Geyve Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada mahallede karantinaya alınan hane sayısının 8'e yükselmesi sonrasında ilçe kurulu kararıyla "tam kapatma" uygulamasına geçildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mahallenin giriş-çıkışını şerit ve dubalarla kapattı. İhsaniye Mahallesi 10 günlük süreyle karantinaya alındı. Yetkililer, kent genelinde vakaların çoğaldığı bölgelerde karantina uygulamasının devam edeceğini belirtiyor. - SAKARYA

Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Müslüm Gürses Çağlar Ertuğrul
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sakarya'da vaka sayısı hızla yükselen bir mahalle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:23:28. #1.14#
title