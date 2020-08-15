Son dakika haberi! Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika habere göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
15.08.2020 22:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:08
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında ormanlık arazide 205 kök Hint keneviri bitkisi, 1 kilo 70 gram yaş esrar, 370 gram kurutulmuş esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Ekipler, olaya ilişkin G.K. (27) ve A.U'yu (57) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.U. serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA