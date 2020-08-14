Son dakika haberi | Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi | Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
14.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:39

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde Selahattin (75) ve kardeşi Hayati Aydemir (57) ile Z.K. (74) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K'nin silahla açtığı ateş sonucu 2 kardeş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ağabey Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
ISİMSİZ: Allah rahmet eylesin ve geride kalanlatina sabir diliyorum. Kacan katili mutlaka bulsunlar. Insan hayati bu kadar ucuz mu. Bu kadar basit mi. Katil zanlisi hem kendi hayatini, hem karsi taraftaki ailenin hayatini kararti ve üstüne üstelik ahiretini kayip etti. Ne icin? Bir hic ugruna. Kavganin sebebi ne ise, hic bir sebep buna degmez. Bu ülkeye idam cezasinin gelmesini istiyorum. Böyle pislik piskopatlara anladigi dilden ceza verilsin. Yakalandiktan sonra bu yaratiklari birde vergilerimizle hapiste besliyelim mi ?
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