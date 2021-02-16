Son dakika haberi: Sakarya'da polis, üşüyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üşüyen köpek yavrusu, polisler tarafından ekip otosunda ısıtıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üşüyen köpek yavrusu, polisler tarafından ekip otosunda ısıtıldı.

Taraklı'da tavuk üreticiliği yapan Özkan Sarı, Ulucami Mahallesi Ankara Caddesi'nde yürürken, üşüyen köpek yavrusunu fark etti.

Köpeği kucağında sevdiği sırada Sarı'nın yanına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yavruyu alıp aracın klimasında ısıttı.

Daha sonra polis memurları ve Sarı, kapalı bir alana aldıkları köpeğe mama ve süt verdi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği gördüğünde titrediğini anlatarak, duyarlı davranışları için polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek