Son dakika haberi: Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı
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Son dakika haberi: Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Gelen son dakika haberine göre - Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı Çevredeki evler boşaltılırken, yangına müdahale sürüyor Yangın söndürme helikopteri ile birlikte çok sayıda ekip alevleri kontrol altına almaya çalışıyor Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa...

Son dakika haberi: Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı
11.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:04

- Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı

Çevredeki evler boşaltılırken, yangına müdahale sürüyor

Yangın söndürme helikopteri ile birlikte çok sayıda ekip alevleri kontrol altına almaya çalışıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyerek, dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği bölgede bulunan evler jandarma ve polis ekiplerince boşaltıldı.

Yangın, Taraklı-Göynük D-150 karayolu bölgesi Yenidoğan Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bölgede alevler bir anda yükselmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler uğraş veriyor.

Çok sayıda ekip ile birlikte yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın bölgesinde dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgede bulunan evler ise kolluk kuvvetleri tarafından boşaltıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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