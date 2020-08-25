Son dakika haberi | Sakarya'da orman yangını kısa sürede söndürüldü Son dakika habere göre Sakarya'da orman yangını kısa sürede söndürüldüSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait Arazözler ve Yangın Söndürme Helikopteri tarafından 1.5 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Sakarya'da orman yangını kısa sürede söndürüldü SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait Arazözler ve Yangın Söndürme Helikopteri tarafından 1.5 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Adapazarı ilçesine bağlı Kömürlük Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün saat 16: 00 sularında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisindeki yangına müdahale edemeyince Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 Arazöz bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma neticesinde kontrol altına alınan yangın, Yangın Söndürme Helikopteri sayesinde yangın tamamen söndürülürken vatandaşlarda rahat bir nefes aldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA